O Rio Ave recebe esta noite o Sporting numa partida importante para as contas finais do campeonato. A equipa da casa tenta escapar aos lugares de despromoção e manter-se na I Liga, enquanto os verdes e brancos querem dar mais um passo rumo ao título, antes do confronto entre Benfica e FC Porto.

A partida tem início às 21h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.