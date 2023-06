Roberto Martínez revelou ter conversado sobre futebol com Fernando Santos

O selecionador nacional está ciente das dificuldades do adversário deste sábado.







Roberto Martínez conhece alguns dos jogadores bósnios e sabe do orgulho inerente ao representarem a sua seleção.





Martínez em declarações à RTP referiu que os jogadores portugueses estão em boas condições, segundo o que fizeram nos treinos da seleção.





Portugal recebe no sábado a Bósnia-Herzegovina, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19:45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19:45 (hora de Lisboa).



O encontro com a Bósnia terá arbitragem do italiano Davide Massa.