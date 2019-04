Partilhar o artigo Rogério Alves considera que "o Sporting não se devia desgastar no debate público da anatomia da auditoria" Imprimir o artigo Rogério Alves considera que "o Sporting não se devia desgastar no debate público da anatomia da auditoria" Enviar por email o artigo Rogério Alves considera que "o Sporting não se devia desgastar no debate público da anatomia da auditoria" Aumentar a fonte do artigo Rogério Alves considera que "o Sporting não se devia desgastar no debate público da anatomia da auditoria" Diminuir a fonte do artigo Rogério Alves considera que "o Sporting não se devia desgastar no debate público da anatomia da auditoria" Ouvir o artigo Rogério Alves considera que "o Sporting não se devia desgastar no debate público da anatomia da auditoria"