Ronaldo é o segundo desportista que mais lucrou na última década

Cristiano Ronaldo é o segundo desportista que mais lucrou na última década. Segundo a lista divulgada pela Forbes, o atleta mais bem pago foi Floyd Mayweather. O antigo pugilista recebeu mais de 800 milhões de euros.

Para Ronaldo foram menos cem milhões, sendo que a maior parte dos lucros teve origem das redes sociais, no Facebook e no instagram.

O argentino Messi surge na terceira posição, com mais de 650 milhões de euros recebidos.

A análise é feita tendo em conta os salários, prémios, contratos de publicidade e lucros obtidos nas redes sociais.