Ronaldo vai decidir o futuro nos próximos dias

O jogador argumenta que não quer ir para o Mundial com a incógnita sobre o seu futuro. "Quero estar bem psicologicamente e é isso que vou fazer", garante.





"Já falei com o meu agente [Jorge Mendes] e já lhe disse, ele está a par da situação e vai haver novidades", disse Ronaldo, em declarações recolhidas pela RTP em Kiev, onde os `merengues` venceram o Liverpool na final da Liga dos Campeões, por 3-1.



Ronaldo lançou uma `bomba` ainda no relvado, quando deixou a entender que poderia deixar o Real Madrid no final da temporada - "foi bom jogar no Real Madrid -, mas lamentou o momento em que falou sobre o assunto.



"Neste momento não devia ter dito, mas quando és demasiado honesto e tens um coração puro acabam por sair as palavras quando menos desejas. Foi isso que aconteceu. Obviamente não estou a fugir à pergunta, porque irá acontecer algo à cerca do meu futuro", referiu.



Reforçando que não foi um "momento oportuno, pelo que a equipa fez" na final e porque os "jogadores e o Real Madrid não mereciam".



"Não foi o `timing` perfeito, mas para ser sincero não pensava que iria ter tanto impacto", assumiu.