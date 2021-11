Rúben Amorim classificou o que aconteceu no jogo entre Belenenses SAD e Benfica "uma vergonha"

O treinador do Sporting comentou também o que se passou no jogo entre o Belenenses SAD e o Benfica, dizendo que foi uma vergonha que não se pode voltar a repetir. Rúben Amorim lembra que o resultado pode ter influência no campeonato e na luta pelo troféu de melhor marcador.