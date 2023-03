Rúben Amorim: "Gostava de voltar a ser campeão neste clube"

O Sporting recebe amanhã o Boavista e com dois ausentes por lesão: Bellerín e o guarda redes Adan.

O defesa direito espanhol sofreu um traumatismo num joelho frente ao Arsenal para a Liga Europa e é baixa certa para o jogo deste domingo.



Também o dono da baliza leonina saiu lesionado do encontro com os ingleses.



De regresso ao onze de Rúben Amorim frente ao Boavista estará Ugarte, depois de ter cumprido castigo na prova europeia.



O treinador sublinha que gostava de voltar a ser campeão pelos leões ainda durante o contrato que tem com o clube.