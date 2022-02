Ruben Amorim minimiza crescimento da vantagem do Sporting sobre o Benfica

O treinador do Sporting minimiza os efeitos da derrota do Benfica na luta pelo título e a vantagem leonina, que se alarga, sobre os encarnados. Já o técnico do Belenenses SAD antevê especiais dificuldades para segurar um lugar no primeiro escalão do futebol português.