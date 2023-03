Rui Costa apela à união no Benfica e defende imunidade face a ruído externo

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O antigo presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, o atual administrador Domingos Soares de Oliveira e o ex-diretor financeiro Miguel Moreira estão na mira da justiça por três crimes de fraude fiscal e 19 de falsificação de documentos, no âmbito do processo Saco Azul.