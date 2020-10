Rui Gomes da Silva critca défice democrático de Luís Filipe Vieira

Rui Gomes da Silva critica os moldes em que vão decorrer as eleições no Benfica. Em entrevista à RTP, o candidato critica as parcerias de Luís Filipe Vieira com Jorge Mendes e alerta que o clube da Luz não é uma democracia.