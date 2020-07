Rui Moreira apela ao civismo nos festejos de futebol

Preocupado com eventuais excessos nos festejos dos ‘dragões’, o presidente da Câmara Municipal do Porto apela ao civismo dos cidadãos. Rui Moreira partilhou uma mensagem vídeo, na qual diz compreender o desejo de sair à rua dos portistas, com o provável título. No entanto, o autarca diz que a crise sanitária não permite atitudes irresponsáveis.