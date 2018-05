Rui Vitória: %u201CMerecíamos ter ganho%u201D

Rui Vitória não dá por perdido o segundo lugar do campeonato e lembra que ainda falta uma jornada para terminar a temporada. %u201CVamos ver até à última jornada, há uma jornada por disputar%u201D, assinala.



O treinador dos encarnados não falou sobre a conquista do campeonato pelo FC Porto e disse que só vai fazer balanços no final do campeonato.