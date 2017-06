Portugal entrou bem na partida, a dominar, e chegou cedo ao golo: cruzamento de Raphael Guerreiro e Cristiano Ronaldo ao 2º poste a fuzilar a baliza de Akinfeev. Foi ao minuto 8, com o Ronaldo a marcar o seu 1º golo na prova, o primeiro de sempre de Portugal em solo russo frente à seleção russa. A seleção anfitriã praticamente não criou perigo em toda a primeira parte. Na segunda, André Silva teve duas boas ocasiões para concretizar mas foram os russos os mais inconformados com o resultado, pressionando Portugal no último terço do terreno. Portugal soma agora 4 pontos, mais 1 do que a Rússia e mais 3 do que México e Nova Zelândia, ambas com menos um jogo.