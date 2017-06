Chama-se Denis Glushakov, teve o mérito de fazer tudo bem até a bola entrar na baliza adversária, mas o golo foi atribuído a um autogolo de Boxall. O tento surgiu ao minuto 31, depois do jogador russo surgir isolado, passar a bola ligeiramente por cima do guarda-redes, e, com alguma dificuldade por a bola ter ido ao poste, ainda teve ajuda adversária no golo da Rússia. Pelo caudal ofensivo da Rússia na primeira parte, justificava-se a vantagem ao intervalo. Na segunda metade, o segundo golo teve a autoria de Fyodor Smolov, e surgiu num momento (69')em que a equipa da casa controlava o jogo. A Rússia adianta-se assim na classificação do Grupo A, que conta também com Portugal e México. A primeira jornada do agrupamento completa-se no domingo, com o embate entre a seleção lusa e o México, marcado para as 18:00 locais (16:00 em Lisboa), em Kazan.