Sá Pinto diz-se "completamente alheio" a suspeitas de manipulação

Hoje. o Tribunal de Recurso de Atenas incluiu o treinador português num lote de 28 acusados de crimes relacionados com corrupção no futebol grego.



O atual treinador do Standard Liège explicou à Agência Lusa que não foi "citado ou contactado por qualquer entidade grega para prestar declarações" e acrescenta que, quando era treinador do Belenenses, se deslocou de livre vontade à Grécia, para prestar declarações sobre este caso.