Sábado alucinante em Alvalade

Após o 'bis' apontado de rajada por Gyökeres ainda antes dos vinte minutos, nada faria supor que a estreia do Sporting na nova temporada da I Liga fosse difícil. Mas foi. O Vizela respondeu da mesma forma na segunda parte e gelou Alvalade. Contudo, Paulinho marcaria o golo redentor no último lance da partida, que teve dez minutos de compensação.

Viktor Gyökeres, reforço mais caro da história dos ‘leões’, marcou aos 14 e 15 minutos, mas os vizelenses empataram no segundo tempo, com tentos de Essende, aos 75, e Nuno Moreira, aos 77, antes de o avançado português garantir o triunfo dos ‘verdes e brancos’ no último lance da partida.



Com o triunfo, o Sporting junta-se a Gil Vicente, Casa Pia e Famalicão, todos com três pontos, depois de aquelas três equipas também terem vencido na ronda inaugural, diante de Portimonense, Farense e Sporting de Braga, respetivamente.