SAD do FC Porto apresenta resultado negativo no primeiro semestre da época

A SAD do FC Porto apresenta um resultado negativo de mais de dez milhões de euros no primeiro semestre desta época. Os números explicam-se por não haver verbas da venda de jogadores. Só nas contas do próximo semestre é que se irão refletir as operações no mercado de inverno, nomeadamente a venda de Luis Díaz ao Liverpool, mas também a contratação de Galeno ao Sporting de Braga por nove milhões.