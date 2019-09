Salomé Rocha termina maratona nos Mundiais de atletismo de Doha na 28.ª posição

Foto: ALI HAIDER/EPA

A mararonista lusa 'pagou caro' a aposta de estar entre as primeiras na primeira metade da prova e, com cerca de hora e meia de corrida, começou a perder posições e tempo para a vencedora, concluindo em 2:58.19 horas.





As condições difíceis que se esperavam até acabaram por ser um pouco piores, com uma temperatura de 32 graus à meia-noite, hora do arranque da corrida, e humidade de cerca de 80 por cento.



Como consequência disso, nenhuma das atletas fez recorde pessoal e houve um pouco mais de um terço de desistentes, com 40 maratonistas a acabar uma competição sem adesão de público, com a Corniche de Doha quase 'deserta' - eram bem mais os polícias, jornalistas e elementos da organização.



Salomé Rocha disse que o andamento inicial não foi especialmente forte para ela: "Foi o que esperávamos e correspondia aos treinos que fizemos."