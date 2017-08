Salvio e Fejsa tentam recuperar de lesões para defrontar Rio Ave

O extremo argentino magoou-se no joelho direito, no encontro com o Belenenses e só a evolução dos próximos dias vai dizer se poderá ser utilizado.



Já o médio defensivo Fejsa tem hipóteses de voltar a ser utilizado na deslocação a Vila do Conde, após ter falhado o último encontro, por lesão.



De fora no Benfica, continuam Grimaldo, Júlio César, Mitroglou e Zivkovic.