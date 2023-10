Samuel Barata bate recorde nacional da meia maratona

Com esta marca, Barata, que foi 14.º em Valência, tirou mais de um minuto à anterior melhor marca nacional, que pertencia a Luís Jesus, desde 1997, quando correu em 1:00.56 horas.



Em 01 de outubro, nos Mundiais de meia maratona, em Riga, Samuel Barata já tinha conseguido a segunda melhor marca portuguesa de sempre, com um tempo de 1:01.29 horas.



No mês anterior, em Brasov, na Roménia, erros de medição tinham impedido a viabilização dos recordes nacionais de estrada dos 5.000 metros e 10.000 metros para o atleta do Benfica, que já assumiu vontade de se qualificar para a maratona nos Jogos Olímpicos.



Numa corrida ganha pelo queniano Kibiwott Kandie (57.40 minutos), Rui Pinto foi 27.º, em 1:02.24 horas, a oito segundos do seu recorde pessoal.