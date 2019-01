O Benfica venceu sexta-feira o Santa Clara nos Açores por 2-0, em partida da 17.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite subir ao segundo lugar da prova. Um golo do suíço Seferovic, aos 22 minutos, colocou os `encarnados` de Lisboa na frente do marcador, tendo o defesa-central brasileiro Jardel ampliado já na segunda parte, aos 49. Com esta vitória, o Benfica sobe ao segundo lugar da prova com 38 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, terceiro e que empatou (1-1) na quinta-feira em casa do Portimonense, e menos quatro do que o FC Porto, líder e que no sábado joga em Alvalade com o Sporting, quarto com 34. O Santa Clara é nono classificado com 21 pontos.