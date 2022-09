A equipa madeirense adiantou-se com um golo de Bruno Xadas. Pouco depois, Joel acertou na trave na marcação de um penálti e o Marítimo viu fugir a chance de dilatar a vantagem. Na segunda metade, reviravolta no marcador. Allano, de penálti, fez o empate e Matheus Babi, aos 60', colocou os açorianos em vantagem por 2-1. O Santa Clara alcançou a primeira vitória na Liga. O Marítimo é último com zero pontos.