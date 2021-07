Santa Clara com um pé na fase seguinte na Conference League

O Santa Clara recebe, esta quinta-feira, o Skhupi, para a segunda mão da segunda pré-eliminatória da Conference League, a nova competição de clubes da UEFA. No primeiro jogo, na Macedónia do Norte, a equipa açoriana venceu por 3-0. Mesmo assim, o treinador Daniel Ramos encara o encontro com responsabilidade.