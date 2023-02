Santa Clara perde em casa com o Famalicão

Em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol, o Famalicão obteve uma vitória importante nos Açores. A equipa do Minho reforça a sua posição e afasta-se dos lugares de despromoção. O Santa Clara ainda empatou 1-1, mas acabou por perder por uns claros 3-1, a favor da equipa do continente. Com esta vitória, o Famalicão sobe ao 12.º posto, com 24 pontos, mais nove do que os açorianos, que estão no 16.º lugar, de acesso ao play-off, e contam apenas mais dois pontos do que o Marítimo, penúltimo e já em lugar de descida direta.