O Santa Clara deu um ligeiro pontapé na crise e venceu em casa o Gil Vicente por 3-2, depois de ter tido uma vantagem folgada de 3-0. Com esta vitória, os açorianos, que estão no fundo da tabela com 19 pontos, pressionam o Paços de Ferreira, que tem 1 ponto a mais e menos um jogo.