Santa Clara - Vitória SC, I Liga em direto

O Vitória de Guimarães venceu hoje o Santa Clara nos Açores por 4-0, em jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite ocupar provisoriamente a quarta posição da prova. Com uma primeira parte dominadora, os vitorianos chegaram ao intervalo a vencer já por 3-0, depois dos golos de André André, aos seis minutos, Ricardo Quaresma, aos 27, e Óscar Estupiñán, aos 30. O colombiano 'bisou' na partida, aos 54. A equipa açoriana ainda dispôs de uma excelente oportunidade de reentrar na discussão do resultado no arranque da segunda parte, mas Osama Rashid falhou a grande penalidade de que dispôs a sua equipa. Num primeiro momento, permitiu a defesa do guarda-redes Varela, o árbitro Rui Costa mandou repetir o castigo máximo, mas o iraquiano atirou a bola ao lado. Com este triunfo, o Vitória subiu provisoriamente ao quarto lugar, com 19 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, quinto, que na terça-feira fecha a ronda na receção ao Rio Ave, enquanto o Santa Clara é sétimo, com 13 pontos.