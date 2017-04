A bola está agora do lado do FC Porto. Os 'dragões' estão pressionados a vencer em Braga para que retomem a desvantagem de apenas 1 ponto face ao líder Benfica. Quando estamos perto do final do campeonato todos os jogos são encarados como finais. Os minhotos lutam pela Europa e apresentam sempre vontade de vencer os "grandes" da I Liga. Além disso, o Sp. Braga quer recupear a quarta posição, depois do V. Guimarães se ter destacado com a vitória em Chaves.