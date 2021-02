SC Braga ascende ao segundo lugar, veja as estatísticas e os golos

Em apenas 4 minutos, o Sp. Braga chegou aos dois golos de vantagem (24 e 29 minutos) com golos de Fransérgio e Abel Ruiz. Os "arsenalistas" tiraram partido do empate (0-0) registado no sábado entre FC Porto e Sporting. Dois erros clamorosos do guarda-redes italiano dos insulares Riccardo Piscitelli facilitaram o 2-0 no espaço de apenas quatro minutos. O Sp. Braga parecia ter o jogo controlado, mas, a 20 minutos do apito final, Brayan Riascos reduziu (1-2) e relançou o jogo. No entanto, a equipa minhota segurou o resultado e a nova posição alcançada na Liga, o segundo lugar, a nove pontos (46) do líder Sporting (55). Os madeirenses ocupam o 12.º lugar, com 21 pontos.

