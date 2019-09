SC Braga e V. Guimarães integrados na comissão de calendários da Liga de Clubes

Dos três clubes grandes, apenas Frederico Varandas, do Sporting, esteve presente.



A principal proposta apresentada foi a inclusão do Braga e do Vitória de Guimarães na comissão permanente de calendários da Liga de Clubes enquanto estiverem na Liga Europa.



O objetivo passa por terem iguais condições às de FC Porto e Sporting, que também vão participar nesta competição europeia.



Pedro Proença apontou ainda que, a título excepcional, poderá não ser cumprido o intervalo de 72 horas entre os jogos de quinta-feira e domingo.