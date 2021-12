O jogo é encarado pelas duas equipas como uma final e decide a continuidade na prova. Ao Sporting de Braga interessa apenas a vitória para se apurar de imediato para os oitavos de final, nesta sexta e última jornada do Grupo F. Os bracarenses estão no 2.º lugar, com um 1 ponto a menos do que os sérvios (10) e mais 1 face aos dinamarqueses do Midtjylland.