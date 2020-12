No reencontro do técnico Carlos Carvalhal com a sua antiga equipa, os bracarenses não facilitaram e venceram por 3-0. Ricardo Horta abriu a contagem, Fransergio dilatou e Paulinho fechou o marcador perto do fim. O Sp. Braga segue isolado no quarto posto, recupera o quarto lugar, agora com 21 pontos, menos um do que o FC Porto, terceiro, três do que o Benfica, segundo, e cinco do que o comandante Sporting, enquanto o Rio Ave é nono, com nove.