Ricardo Horta fez a diferença nos primeiros 45 minutos e marcou os dois golos do SC Braga, um deles de penálti em cima do intervalo. O 3-0 surgiu por Raúl Silva e Koffi Kouao reduziu a desvantagem. Abel Ruiz, já em descontos, aumentou para 4-1. Com esta vitória por 3-1, a equipa minhota sobe e isola-se no quarto lugar, com 22 pontos, beneficiando do deslize do Estoril Praia, que agora é quinto com 21. O Vizela é 15.º classificado e está há dez jornadas sem vencer.