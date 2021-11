O Sporting de Braga pode garantir já o apuramento na Liga Europa de futebol, caso vença em casa os búlgaros do Ludogorets e os dinamarqueses do Midtjylland percam na visita aos sérvios do Estrela Vermelha. O Sporting de Braga é segundo classificado, com seis pontos, e o Ludogorets é quarto e último do grupo.