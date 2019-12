SC Braga. Rúben Amorim é apresentado amanhã como novo treinador

É apresentado amanhã o novo treinador do Braga, Rúben Amorim, mas a contratação já é polémica. A Associação Nacional dos Treinadores de Futebol acaba de fazer saber que reprova veementemente esta contratação, devido ao facto de Rúben Amorim não ter ainda as habilitações necessárias para a função.