O Benfica tem este sábado um teste do fogo para tentar a aproximação aos lugares cimeiros da Liga Portuguesa. A abrir a segunda volta, os encarnados deslocam-se à Pedreira para jogar com o Sporting de Braga, que terminou a primeira volta com a melhor pontuação de sempre. A equipa de Abel Ferreira recebe o tetracampeão a espreitar um lugar no pódio. Um triunfo dos bracarenses irá colocar os arsenalistas à frente do Benfica. Já a turma de Rui Vitória não quer deixar passar a oportunidade de igualar o Sporting e ficar a dois pontos do FC Porto, à condição. A partida tem início às 20h30. Pode seguir as incidências do jogo no site de desporto da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.