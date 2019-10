O Sporting de Braga entra esta quinta-feira em campo para disputar a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa. Depois da vitória em Inglaterra, frente ao Wolverhampton, a equipa de Ricardo Sá Pinto está apostada em entrar no relvado concentrada para conseguir mais três pontos. Do outro lado estará o Slovan Bratislava, que ganhou a primeira jornada frente ao Besiktas. A partida tem início às 17h55. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato da Antena 1.