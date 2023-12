SC Braga vence em Vizela e é segundo à condição

Ao passar do minuto 15, Simon Banza inaugurou o marcador a favor dos bracarenses. O mesmo Banza, de cabeça, ampliou para 2-0, já no segundo tempo. A vinte do final, Samuel Essende reacendeu a esperança da equipa da casa e fez o 1-2. Bruma ainda fez o gosto ao pé e concretizou o 1-3 já nos descontos. Um resultado que terminou com os 3 pontos a favor do SC Braga, o que lhe permite ascender na tabela e pressionar os rivais habituais candidatos *a liderança. O Vizela é 16.º e antepenúltimo lugar, com 10 pontos, os mesmos de Estoril Praia (14.º), Rio Ave (15.º) e Desportivo de Chaves (17.º).