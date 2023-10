SC Braga vira o jogo nos descontos frente ao Rio Ave

Os bracarenses até vinham de uma vitória histórica na Champions, mas foram surpreendidos logo de início pelo Rio Ave. Leonardo Ruiz marcou aos 5 minutos de jogo e colocou os visitantes em vantagem, que durou até aos 91 minutos. Um pouco antes, o Rio Ave tinha feito o 2-0, mas o golo foi invalidado. Até que Simon Banza empatou, de cabeça, culminando uma série de ataques "arsenalistas" durante quase todo o jogo. O SC Braga conseguiu mesmo a reviravolta, aos 95', com Abel Ruiz surgiu na área a desviar para o 2-1 final. Com esta vitória, o SC Braga é terceiro, com 16 pontos, mas já com oito jogos realizados. O Rio Ave está no grupo final da classificação.