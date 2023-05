Schmidt promete Benfica motivado para dérbi que pode ser do título

Foto: Filipe Farinha - Lusa

É já no domingo o dérbi que pode ser também o jogo do título. O Benfica joga em Alvalade e será campeão se vencer o jogo, mas festeja já este sábado, caso o Futebol Clube do Porto perca com o Famalicão.