Sebastien Loeb regressa a Portugal para se estrear em DTM no Autódromo do Algarve

Sebastien Loeb está de regresso a Portugal. O piloto francês, que tem 80 vitórias no mundial de ralis, vai agora estrear-se no Campeonato Alemão de Turismos. A prova arranca este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve.