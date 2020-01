Secretário de Estado condena incidentes registados no Vitória de Guimarães - Benfica

O secretário de estado da Juventude e do Desporto diz que os atos de violência do jogo de sábado em Guimarães entre o Vitória e o Benfica podem originar processos por parte da justiça. João Paulo Rebelo condenou os incidentes registados no estádio D. Afonso Henriques.