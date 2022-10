Secretário de Estado do Desporto lamenta que bom senso não tenha imperado na Federação de Judo

Direitos Reservados

O Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, quer esperar mais um mês pelo resultado do relatório sobre a atuação da Federação Portuguesa de Judo. O documento está a ser elaborado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude.