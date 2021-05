Secretário de Estado do Desporto não comenta presença de público na final de Râguebi

A Agência Lusa questionou o secretário de Estado do Desporto sobre o facto de não ter sido autorizada a presença de quinhentos adeptos na final do Campeonato de Râguebi no Estádio Nacional. Uma final que agendada para hoje. Mas João Paulo Rebelo não quis comentar.