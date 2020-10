Seleção. As regras para o público no jogo frente à Espanha

São 2500 adeptos no jogo amigável entre Portugal e Espanha, esta quarta-feira. Por ser um amigável e envolvendo seleções, vai facilitar a tarefa nova da PSP de fazer cumprir as regras sanitárias nos jogos de futebol. Há regras que têm de ser cumpridas, com vários postos de controlo.