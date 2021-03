Seleção de Andebol começa a discutir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Foto: Reuters

A concretizar-se seria a primeira vez que Portugal teria um desporto coletivo, para além do futebol, no maior evento desportivo do planeta. O enviado especial da Antena 1 à cidade francesa de Montpellier, o repórter Nuno Perlouro, vai acompanhar este torneio de apuramento no andebol.