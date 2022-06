Seleção de sub-21 qualificada para o Euro 2023

Portugal joga esta terça-feira no Liechtenstein. Tem 22 pontos em oito jogos, pontuação que já não poderá ser superada pelos adversários.



A seleção foi finalista vencida na última edição do Euro sub-21, no ano passado. Mesmo assim, Rui Jorge diz que Portugal tem de vencer hoje.