Seleção feminina sub-15 do Afeganistão volta a treinar, em Portugal

Um grupo de meninas refugiadas afegãs a viver em Portugal retomou esta noite os treinos de futebol com a ajuda do Sporting. São da equipa da seleção de sub-15 do Afeganistão, estão há duas semanas no nosso país, mostram-se gratas pela forma como estão a ser acolhidas e até já falam algum português.