Seleção já treina em Budapeste

Esta manhã houve treino em Budapeste, com quase todos os jogadores convocados, como relata José Pedro Pinto, um dos enviados especiais da Antena1Gonçalo Guedes, que recuperou da Covid19, foi o jogador que falou na conferência de imprensa desta manhã, mostrando-se satisfeito por poder voltar a jogarO avançado português reconhece que a pressão de um estádio com público, em Budapeste na próxima terça-feira, é mais um fator a ter em conta, para além do valor do adversárioPara além da Hungria, a Seleção Nacional terá ainda como adversários neste Europeu a França e a Alemanha.