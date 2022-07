Seleção Nacional de Atletismo já está em Portugal

Pedro Pablo Pichardo, o campeão do mundo do Triplo Salto, evitou os jornalistas e saiu por outra porta, longe da restante comitiva. Aos jornalistas Luís Pereira, chefe da missão portuguesa, justificou a ausência do campeão do mundo com o cansaço extremo do atleta. O dirigente da Federação Portuguesa de Atletismo negou ainda qualquer mal-estar entre Pedro Pablo Pichardo e a Federação.