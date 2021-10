Seleção nacional prepara jogos com Catar e Luxemburgo

Entre os 24 convocados por Fernando Santos, a grande novidade é o médio Matheus Nunes, do Sporting. Destaque ainda para os regressos, em relação à lista de setembro, do defesa Diogo Dalot e do médio William Carvalho.



Portugal vai jogar joga duas vezes no Estádio Algarve, a começar pelo segundo particular com o anfitrião do próximo campeonato do mundo, já este sábado.



Os jogos com o Catar e o Luxemburgo vão ter transmissão em direto na RTP1.